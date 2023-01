Norwegian väntar fortsatt ökning 2023

Norwegians trafik fortsätter öka och nådde 18 miljoner resenärer under hela 2022.

Norwegian med betydde flotta och bas på Arlanda nådde 18 miljoner resenärer förra året, 1,3 miljoner reste i december. Koncernchefen Geir Karlsen konstaterar att det var den stark efterfrågan på sol- och baddestinationer under hösten 2021 vilket resulterade i en stark sommar 2022. Bokningsläget för 2023 ser också positivt ut.

– Vi är väldigt glada över att ett ökande antal passagerare i Norden väljer Norwegian när de ska resa till vänner och familj under julen. Julen har några av de största resdagarna på året. Trots krävande väderförhållanden under många av de stora resdagarna under julen som påverkade flygbranschen både i Norden och Europa, lyckades vi få resenärerna till sina destinationer. Mer än nio av tio flyg landade enligt tidtabell eller inom en timme senare, säger Norwegians koncernchef Geir Karlsen.