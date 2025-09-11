Norwegian utökar från Arlanda nästa sommar

Norwegian presenterar sitt basprogram för sommaren 2026 och meddelar att flygbolaget kommer att trafikera över 60 linjer till mer än 50 destinationer från Sverige. För Arlanda innebär det fler avgångar till flera populära resmål samt en breddning av utbudet.

Enligt bolaget är intresset för att resa fortsatt stort, och nya destinationer kommer att lanseras senare under hösten. Redan nu står det klart att de sommarlinjer som introducerades förra året – Porto, Bilbao, Lyon och Bukarest – blir kvar och återkommer från Stockholm Arlanda även nästa sommar.

En nyhet är att linjen mellan Arlanda och Marrakech får en utökad trafikering. Tidigare har rutten erbjudits under vår- och höstsäsong, men från och med 2026 kommer den att trafikeras hela sommarhalvåret, från april till oktober.