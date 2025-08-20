Norwegian öppnar ny direktlinje till Sharm el-Sheikh

Norwegian etablerar en ny linje från Arlanda till Egypten.

Norwegian utökar sitt linjenät från Stockholm Arlanda flygplats inför vintern 2025. Den 27 oktober startar bolaget en ny direktlinje till Sharm el-Sheikh i Egypten, som kommer att trafikeras en gång i veckan på måndagar.

Flygbolaget trafikerar sedan tidigare Hurghada och stärker därmed sin närvaro i Egypten med ytterligare en destination. Sharm el-Sheikh är en populär ort vid Röda havet, känd för sina stränder, dykning och solsäkerhet under vinterhalvåret.