Norwegian ökar på inrikestrafiken från Arlanda

Norwegian stärker sin närvaro på Arlanda genom att fortsätta och utöka trafiken på linjen mellan Stockholm Arlanda och Skellefteå.

Sedan årsskiftet har bolaget flugit sträckan två gånger i veckan, och tidigare planer på ett sommaruppehåll skrotas nu. I stället fortsätter trafiken även under hela sommaren och vidare in på hösten.

Enligt Norwegian handlar beslutet om ökad efterfrågan. Under perioden 12 juni till 16 augusti tillförs omkring 720 flygstolar per vecka på linjen.

Linjen mellan Arlanda och Skellefteå har trafikerats sedan november 2024, och den förlängda sommarsatsningen ses som en förstärkning av kapaciteten till och från norra Sverige.

Bolaget uppger också att utvecklingen i regionen och ökat resande bidragit till beslutet. Antalet avgångar kan komma att justeras ytterligare beroende på efterfrågan framöver.