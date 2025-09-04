Norwegian ökade – ny linje från Arlanda till Egypten

Norwegian och Widerøe hade tillsammans närmare 2,8 miljoner passagerare i augusti, vilket innebar en rekordsommar för koncernen.

Widerøe satte passagerarrekord för tredje månaden i rad, medan Norwegian redovisade stabila siffror med hög regularitet. För Arlanda innebär satsningen att en ny linje till Sharm el-Sheikh i Egypten lanserades i augusti. Rutten kommer att trafikeras under vintersäsongen. Den 10 september presenterar Norwegian dessutom sitt sommarprogram för 2026 med över 300 linjer till fler än 120 destinationer i 35 länder.