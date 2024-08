Norwegian nära intäktsrekordet i juli

Norwegian med bas och stor flygplansflotta på Arlanda rapporterar att juli var en av de bästa månaderna någonsin sett till intäkter.

I juli hade Norwegian 2 526 093 passagerare, en ökning med 9 % jämfört med samma månad förra året och det högsta antalet sedan 2019. Widerøe hade 331 035 passagerare, vilket totalt gav koncernen 2 857 128 resenärer. Enhetsintäkterna för Norwegian nådde nästan förra årets julirekord.

Norwegians koncernchef, Geir Karlsen, uttryckte nöjdhet med det arbete som utförts under den mest reseintensiva månaden och noterade förbättringar i kabinfaktorn trots en kapacitetsökning på 10 %. Kapaciteten mätt i säteskilometer (ASK) ökade med 10 % till 4 068 miljoner, och passagerartrafiken (RPK) ökade också med 10 % till 3 763 miljoner. Kabinfaktorn steg till 92,5 %, och 99,5 % av de planerade flygningarna genomfördes. Punktligheten var dock 67,6 %, en minskning med 5,6 procentenheter från föregående år, delvis på grund av luftrumsrestriktioner i Europa. Norwegian hade i genomsnitt 87 flygplan i drift under juli.