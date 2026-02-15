Norrsken syntes över Märsta i natt

Under natten mot lördagen syntes norrsken över Märsta. Flera läsare hörde av sig och berättade om ljusfenomenet. – Det var väldigt kraftigt i natt. Jag såg det med blotta ögat. Det syns på videon, skriver en läsare till redaktionen.
Norrsken uppstår när laddade partiklar från solen kolliderar med jordens atmosfär och skapar ljussken som kan ses på himlen. Vid kraftigare solaktivitet kan fenomenet synas även längre söderut i landet.
Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)
Notiser Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.
Notiser Organisationen Mamma United, som är verksam i bland annat Sigtuna kommun, beviljas 554 750 kronor i statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Bidraget avser verksamhetsstöd för åren 2026 och 2027.