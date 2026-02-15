Norrsken syntes över Märsta i natt

En märsta.nu-läsare fångade norrskenet i natt.

Under natten mot lördagen syntes norrsken över Märsta. Flera läsare hörde av sig och berättade om ljusfenomenet.

– Det var väldigt kraftigt i natt. Jag såg det med blotta ögat. Det syns på videon, skriver en läsare till redaktionen.

Norrsken uppstår när laddade partiklar från solen kolliderar med jordens atmosfär och skapar ljussken som kan ses på himlen. Vid kraftigare solaktivitet kan fenomenet synas även längre söderut i landet.