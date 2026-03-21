Norrsken över Märsta under fredagskvällen

Under fredagskvällen kunde norrsken ses över Märsta och delar av Sigtuna kommun.

Flera observationer gjordes när himlen klarnade, och det svaga gröna skenet syntes lågt över horisonten. Fenomenet uppstod i samband med ökad geomagnetisk aktivitet, vilket gör att norrsken ibland kan synas även så långt söderut som Stockholmsområdet.

Norrsken bildas när laddade partiklar från solen kolliderar med jordens atmosfär. Vid perioder av hög solaktivitet ökar chanserna att fenomenet syns längre söderut än vanligt.