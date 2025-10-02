Foto: Insändarbild/Ingvar Westlin
Norrsken i Tollsta utanför Märsta

Vid 22.30-tiden på kvällen syntes ett norrsken över Tollsta utanför Märsta.

Norrskenet väckte stor uppmärksamhet bland de boende i området. Flera som såg norrskenet tog bilder och delade upplevelsen på sociala medier, och flera beskriver det som ett ovanligt och vackert inslag på kvällshimlen i kommunen. märsta.nu-läsaren Ingvar Westlin

Av redaktion@marsta.nu

