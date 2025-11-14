Normalt antal brandlarm i Sigtuna i oktober

Under oktober tog SOS Alarm emot 23 samtal om bränder i Sigtuna kommun – en nivå som ligger i linje med det historiska snittet för månaden.

Antalet brandrelaterade 112-samtal i Sigtuna under oktober uppgick till 23, vilket motsvarar det genomsnitt som brukar noteras för månaden. Statistiken visar att oktober generellt är en normal period när det gäller bränder, medan juni brukar vara den månad då flest samtal kommer in och februari den lugnaste. Även i Stockholms län som helhet låg nivån på en normal nivå under månaden. Nykvarn var den kommun som hade flest bränder sett till befolkningsmängd. Uppgifterna kommer från SOS Alarm.