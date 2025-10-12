Normal invigs torsdag 23 oktober

Nästa torsdag, 23/10, invigs Normal i Märsta centrum.
Butikskedjan Normal etablerar sig i Märsta centrum och öppnar sin nya butik torsdag den 23 oktober klockan 10. I samband med invigningen planeras musik, tävlingar och utlottningar. Normal arrangerar även en tävling där deltagare kan vinna ett presentkort på 500 kronor, enligt företaget. Normal säljer märkesvaror inom bland annat hudvård, hårvård, tandvård och rengöring till fasta priser. Sortimentet omfattar även snacks, städprodukter och makeup.
Butiken ligger mellan ICA Kvantum och Kappahl i Märsta centrum.
