Foto: Pressbild

Nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor

Varje kvinna har rätt till trygghet och frihet. Ändå lever alltför många kvinnor i Sverige med rädsla i vardagen. De fruktansvärda kvinnomord som inträffat i landet är en brutal påminnelse om ett av vårt samhälles allvarligaste misslyckanden: mäns våld mot kvinnor.

Det kräver kraftfulla och långsiktiga insatser från hela samhället.

Nationellt har Liberalerna och regeringen tagit viktiga steg. Lagstiftningen har skärpts, sekretesshinder har brutits ned så att polis och socialtjänst kan dela information om riskpersoner och fler reformer är på väg. Bland annat införs ett råd för kvinnofrid och en nollvision för kvinnomord. Farliga män ska inte kunna släppas ut för tidigt – kvinnors trygghet måste alltid gå först.

Samtidigt är arbetet mot våld i nära relationer i hög grad lokalt. Den nya Kvinnofridsbarometern visar att Sigtuna kommun ligger i topp 10 i Sverige när kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor granskas. Det är glädjande och ett kvitto på att många viktiga insatser görs lokalt.

Men vi får aldrig slå oss till ro.I den senaste tillgängliga statistiken från 2024 anmäldes 304 brott i nära relationer här i Sigtuna kommun. Mörkertalet är sannolikt mycket större och det finns många kvinnor som lever i rädsla i sitt eget hem.

En genomgång från Brottsförebyggande rådet visar att det finns utvecklingsområden i kommunens brottsförebyggande arbete. Bland annat behöver arbetet mot våld i nära relationer stärkas i den lokala samverkan.

I vår budget för 2026 föreslår Liberalerna ökade resurser till Kvinnojouren här i kommunen. Vi ser allvarligt på att Kvinnojourens ungdomsjour här i Sigtuna kommun lades ner på grund av bristande resurser. Det är väldigt olyckligt eftersom det var en uppskattad resurs ute på våra skolor och en viktig del av ett förebyggande arbete.

Kvinnors rätt till frid och trygghet ska vara självklar. Överallt. Alltid.

  • Pernilla Bergqvist (L), Gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun
redaktion@marsta.nu

