Nocean utmanar Musikscenen med filmiska teasers och AI

Sigtunabaserade bandet Nocean har blivit känt för sina unika tillvägagångssätt inom musikvärlden. De skiljer sig från mängden genom sina kreativa och innovativa metoder.

Från filmiska teasers till animerade filmberättelser för sina föreställningar, egna programmerade ljusshower och användning av artificiell intelligens (AI) för projekt som singelomslag, Nocean fortsätter att utforska nya gränser. Bandet har även byggt en stark koppling till teatervärlden genom att huvudsakligen turnera på teatrar.

3 november är Nocean redo att presentera sin senaste singel, ”Break of Spell,” som lovar att vara en fascinerande musikupplevelse. Som alltid har bandet skapat en visuell dimension som kompletterar sin musik. Innan låten släpps får deras följare ta del av filmiska teasers, komplett med en berättarröst och dramatisk musik, för att fördjupa sig i låtens atmosfär.

Hanna Olsson, sångerska och videoproducent för Nocean, kommenterar deras unika tillvägagångssätt: ”Vi vill väcka nyfikenhet kring vår musik och bygga en fiktiv värld runt den, inte bara erbjuda en musikupplevelse.”

Tidigare utforskade Nocean en gotisk fiktiv värld i sitt tredje album, ”Aurora: The Weight of A Shadow,” och nu fortsätter de att berätta historier om karaktärer från denna värld i sin kommande musik. ”Break of Spell” fokuserar på en magiker vid namn Jaxon Vasperion som kämpar för att bryta en evig förbannelse. Oscar Björk, gitarrist och skapare av låtens musik, gestaltar denna karaktär och har spelat en central roll i att forma låtens berättelse.

En annan spännande aspekt är att Nocean har använt AI i skapandet av singelomslaget för ”Break of Spell.” De ser tekniken som ett kreativt verktyg och är öppna för att experimentera med den. Sångerska Hanna Olsson poängterar: ”Vi är ett band som omfamnar modern teknik och är öppna för att experimentera. Vi vill inte använda enbart AI men använder det gärna som ett verktyg för att nå våra kreativa mål.”