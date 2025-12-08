Foto: Riksbanken

Nio av tio toppföretag i Sigtuna redovisade rörelsevinst

En klar majoritet av de största företagen i Sigtuna kommun redovisade positiva resultat i sina senaste bokslut, visar en sammanställning från Newsworthy.

Av de 50 största företagen i Sigtuna kommun hade 44 ett positivt rörelseresultat i sina senaste bokslut. Sex företag redovisade rörelseförlust, enligt en sammanställning från Newsworthy av årsredovisningar som kommit in under året.

Drygt hälften av bolagen, 27 stycken, förbättrade sin rörelsemarginal jämfört med året innan, medan 23 försämrade den. Samtidigt visar genomgången att 41 av de största företagen gick med vinst på sista raden. Tillsammans redovisade dessa bolag en sammanlagd vinst på 1,2 miljarder kronor.

Av Erik Karlsson

Stark ökning av resandet via Arlanda i november

Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.

Fem konkurser under november

Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.

Nytt branschpartnerskap mellan Training Partner och Formac

Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.

Arbetslösheten ökar i Sigtuna

Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.

Arlanda rankas som Europas punktligaste storflygplats

Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.

Quality Hotel Arlanda XPO prisas för fjärde året i rad

Näringsliv Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.

Terminal 5 blev Catwalk – Firade modevecka

Näringsliv Runt om i världen pågick modeveckor och så även på Sveriges största flygplats, Arlanda. Under fredagen förvandlades Terminal 5 till en stor catwalk för en dag när butikerna på flygplatsens nya Marknadsplats visade upp höstens mode för förbipasserande resenärer.