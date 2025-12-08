Nio av tio toppföretag i Sigtuna redovisade rörelsevinst

En klar majoritet av de största företagen i Sigtuna kommun redovisade positiva resultat i sina senaste bokslut, visar en sammanställning från Newsworthy.

Av de 50 största företagen i Sigtuna kommun hade 44 ett positivt rörelseresultat i sina senaste bokslut. Sex företag redovisade rörelseförlust, enligt en sammanställning från Newsworthy av årsredovisningar som kommit in under året.

Drygt hälften av bolagen, 27 stycken, förbättrade sin rörelsemarginal jämfört med året innan, medan 23 försämrade den. Samtidigt visar genomgången att 41 av de största företagen gick med vinst på sista raden. Tillsammans redovisade dessa bolag en sammanlagd vinst på 1,2 miljarder kronor.