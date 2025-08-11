Nio års fängelse för mordförsök i Sollentuna – hovrätten fastställer domen mot märstabo
Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Enligt domen utdelade mannen flera knivhugg mot offrets överkropp. Hovrätten anser att det är bevisat att mannen visat likgiltighet inför om huggen skulle orsaka döden. Straffet på nio års fängelse samt beslutet om utvisning står fast. Det enda som ändras i hovrättens beslut är skadeståndet till offret, som justeras något.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.