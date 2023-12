Nedåtgående trend för fyrverkerirelaterade skador

Siffror från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) visar att cirka ett tjugotal personer i Sverige kommer att behöva sjukvård på grund av fyrverkerirelaterade skador när det nya året ringer in. Trenden pekar dock klart nedåt, särskilt i Stockholms län.

Newsworthy har kartlagt siffrorna bakom fyrverkeriolyckor i länet. Lokala siffror på kommunnivå finns inte att tillgå i nuläget. Rolf Weinander från enheten för hantering av explosiva varor på MSB noterar en märkbar minskning av antalet olyckor.

Under de två senaste nyåren har runt 20 personer per år behövt uppsöka akutmottagningar för fyrverkerirelaterade skador enligt MSB:s årliga rapport. Sedan 2010 har totalt drygt 430 personer rapporterats skadade av fyrverkerier. Årliga variationer finns – under nyåret 2020/2021 rapporterades 34 skadade, medan det året innan var 18 personer – men över tid syns en tydlig minskande trend. Under perioden 2010–2015 skadades i genomsnitt över 40 personer per nyårsafton. De senaste fem åren har siffran sjunkit till ett genomsnitt på 24 personer.

Enligt Weinander är det en påtaglig nedåtgående trend när det gäller fyrverkeriolyckor.