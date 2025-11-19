Head coach Jens Lundin med Nazaah WaliullahFoto: Insändarbild/Kim Taekwondo

Nazaah Waliullah representerade Sverige vid EM

Nazaah Waliullah från Kim Taekwondo var även i år uttagen att tävla för Sverige i -46-kilosklassen vid junior-EM i Aigle, Schweiz.

Mästerskapet pågår 18–21 november och den svenska truppen består av tio juniorer från hela landet. För Nazaah var det debut i juniorklassen. I den första matchen mötte hon Estland och vann med 2–0 i ronder. I den andra omgången stod Italien, rankad tvåa och silvermedaljör vid förra årets EM i Albanien, för motståndet. Nazaah föll med 2–0 i ronder och därmed avslutades mästerskapet för hennes del. Fokus riktas nu mot SM den 6 december, en tävling som beskrivs som betydelsefull inför säsongen 2026.

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.