Nazaah Waliullah representerade Sverige vid EM

Nazaah Waliullah från Kim Taekwondo var även i år uttagen att tävla för Sverige i -46-kilosklassen vid junior-EM i Aigle, Schweiz.

Mästerskapet pågår 18–21 november och den svenska truppen består av tio juniorer från hela landet. För Nazaah var det debut i juniorklassen. I den första matchen mötte hon Estland och vann med 2–0 i ronder. I den andra omgången stod Italien, rankad tvåa och silvermedaljör vid förra årets EM i Albanien, för motståndet. Nazaah föll med 2–0 i ronder och därmed avslutades mästerskapet för hennes del. Fokus riktas nu mot SM den 6 december, en tävling som beskrivs som betydelsefull inför säsongen 2026.