Nazaah Waliullah representerade Sverige vid EM

Nazaah Waliullah från Kim Taekwondo var även i år uttagen att tävla för Sverige i -46-kilosklassen vid junior-EM i Aigle, Schweiz.
Mästerskapet pågår 18–21 november och den svenska truppen består av tio juniorer från hela landet. För Nazaah var det debut i juniorklassen. I den första matchen mötte hon Estland och vann med 2–0 i ronder. I den andra omgången stod Italien, rankad tvåa och silvermedaljör vid förra årets EM i Albanien, för motståndet. Nazaah föll med 2–0 i ronder och därmed avslutades mästerskapet för hennes del. Fokus riktas nu mot SM den 6 december, en tävling som beskrivs som betydelsefull inför säsongen 2026.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.