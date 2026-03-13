Nathaliya Diaz vann Funkisfestivalen i Kulturum

Nathaliya Diaz har vunnit deltävlingen i Funkisfestivalen i Sigtuna kommun.

Deltävlingen avgjordes den 4 mars på Kulturumteatern där tolv artister deltog. Under kvällen uppträdde deltagarna inför en publik som följde framträdandena med applåder och allsång.

Nathaliya Diaz vann med låten ”Du är allt” efter att både jury och publik röstat fram henne som segrare. Vinsten innebär att hon går vidare till regionsfinalen.

Regionsfinalen hålls den 11 april i Täby. Där tävlar deltagarna om en plats i riksfinalen som arrangeras den 24 maj på Stockholm Waterfront.

Funkisfestivalen är Sveriges största musiktävling för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och samlar i år deltagare från 25 kommuner.