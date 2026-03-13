Natalia DiazFoto: Sigtuna kommun

Nathaliya Diaz vann Funkisfestivalen i Kulturum

Nathaliya Diaz har vunnit deltävlingen i Funkisfestivalen i Sigtuna kommun.

Deltävlingen avgjordes den 4 mars på Kulturumteatern där tolv artister deltog. Under kvällen uppträdde deltagarna inför en publik som följde framträdandena med applåder och allsång.

Nathaliya Diaz vann med låten ”Du är allt” efter att både jury och publik röstat fram henne som segrare. Vinsten innebär att hon går vidare till regionsfinalen.

Regionsfinalen hålls den 11 april i Täby. Där tävlar deltagarna om en plats i riksfinalen som arrangeras den 24 maj på Stockholm Waterfront.

Funkisfestivalen är Sveriges största musiktävling för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och samlar i år deltagare från 25 kommuner.

Av Erik Karlsson

Sarah Dawn Finer till Kulturum

Kulturnyheter Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.

julen 2025

Sigtuna julmarknad rankas som en av Sveriges bästa

Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.