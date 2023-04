Nästan hälften av alla tåg ställdes in i mars

Under mars ställdes 44 procent av alla avgångar in med pendeltåg och över 2,6 miljoner kronor betalades ut i ersättningar enligt resegarantin.

Nästan hälften av alla tåg, 44 procent, ställdes in på grund av personalbrist i mars rapporterar SVT Södertälje. Orsaken ska ha varit beslutet att slopa tågvärdarna men även snöoväder har påverkat enligt SVT. Förseningarna har tvingat SL att betala ut förseningsersättning. 7688 ansökningar kom in under mars och fler väntas. Hittills har över 2,6 miljoner betalats ut enligt den så kallade resegarantin till resenärerna. SL skriver på sin hemsida att det kommer att vara störningar i pendeltågstrafiken ända fram till 17 april på grund av personalbrist