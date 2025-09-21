Nästan 3 000 Sigtunabor drabbade av dataläckan

Omkring 3 000 personer med adress i Sigtuna finns med i den stora dataläcka som följde på cyberattacken mot IT-företaget Miljödata i augusti.

Enligt Newsworthy rör det sig främst om uppgifter som läckt via SAS, och majoriteten av de drabbade har kopplingar till nuvarande eller tidigare anställningar. Av de Sigtunabor som finns i materialet är omkring sju av tio män och tre av tio kvinnor.

De uppgifter som kommit ut varierar, men det handlar ofta om namn, personnummer, hemadress och information om anställning. I vissa fall finns även känsliga detaljer om sjukskrivningar och rehabilitering.

Attacken mot Miljödata bedöms av Integritetsmyndigheten som en av de mest omfattande i Sverige på senare år. En förundersökning om grovt dataintrång och försök till grov utpressning pågår vid Åklagarmyndigheten.