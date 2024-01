Nästan 22 miljoner reste via Arlanda

Stockholm Arlanda Airport avslutade 2023 med en imponerande ökning av resenärer, som steg till närmare 22 miljoner totalt sett under året, en massiv 19-procentig ökning jämfört med 2022. Denna tillväxt markerade en betydande ökning av utrikes- och inrikesresande.

Utrikesresandet sköt i höjden med 20 procent, överskridande 18 miljoner resenärer, medan inrikesresandet ökade med 13 procent och nådde över 3,5 miljoner resenärer. December månad bidrog också till denna framgång med över 1,5 miljoner resenärer, en ökning med 3 procent jämfört med föregående år.

I detaljerna för december noterades en ökning på 7 procent i utrikesresandet till drygt 1,3 miljoner resenärer, medan inrikesresandet minskade med 12 procent och landade på nära 250 000 resenärer.

Under året såg Stockholm Arlanda Airport tillkomsten av nära 40 nya flyglinjer och 9 nya destinationer, med en betydande del av denna expansion fokuserad på Arlanda. Främst ansvariga för denna tillväxt var flygbolagen SAS, Ryanair och Eurowings.

SAS gjorde särskilt betydande öppningar, bland annat lanseringen av Arlanda-Agadir i november. Andra framstående tillägg under året inkluderar Uniteds återkomst med en linje mellan New York och Arlanda, etableringen av Wizz Air under hösten samt Royal Jordanian Airlines som introducerade en linje till Amman.

En betydande förbättring för resenärerna var den nya moderna säkerhetskontrollen i Terminal 5 på Arlanda, vilket markant förkortade väntetiderna. I december låg genomsnittlig väntetid för resenärer som passerade den nya säkerhetskontrollen under 2 minuter.

Stockholm Arlanda Airport stärkte sin position som en central knutpunkt för resenärer, med en markant tillväxt i antalet passagerare både inrikes och utrikes, och fortsätter att locka fler flygbolag och destinationer till sin plattform.