Nästan 200 brottsanmälningar under veckan

Polisen registrerade 197 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 36.

Av dessa gällde 100 brott som ska ha begåtts under veckan, medan övriga anmälningar rörde händelser vid tidigare tidpunkter, enligt Newsworthy. Utöver de misstänkta brotten registrerades även 40 andra ärenden i kommunen under samma period. Statistiken bygger på polisens dygnslistor mellan 1 och 7 september. En del ärenden omfattas dock inte av listan, bland annat de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott.