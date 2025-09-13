Foto: Arkiv/Jamshid Jamshidi

Nästan 200 brottsanmälningar under veckan

Polisen registrerade 197 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 36.

Av dessa gällde 100 brott som ska ha begåtts under veckan, medan övriga anmälningar rörde händelser vid tidigare tidpunkter, enligt Newsworthy. Utöver de misstänkta brotten registrerades även 40 andra ärenden i kommunen under samma period. Statistiken bygger på polisens dygnslistor mellan 1 och 7 september. En del ärenden omfattas dock inte av listan, bland annat de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott.

Av Erik Karlsson

Par stormade gate på Arlanda

Nyheter Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.

Blottare på pendeln till Arlanda

Nyheter Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.

Miljöbrott stoppades vid Hagbyholm

Nyheter Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.

Man gick på E4:an

Nyheter Vid 17-tiden på onsdagen promenerade en man på E4:an i höjd med Arlanda varpå polis fick tillkallas.

Bedrägeriförsök i Märsta

Nyheter En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.