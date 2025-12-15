Narkotikahundar besöker skolor – En del av trygghetsarbetet

I förra veckan genomfördes det första av flera planerade hundsök efter narkotika på kommunala högstadieskolor i Sigtuna kommun.

Först ut var Ekillaskolan, där inga spår av narkotika påträffades. Hundsöken är en del av kommunens brottsförebyggande arbete och kopplas till kommunens tiopunktsprogram för trygghet och studiero i skolan.

Insatsen genomfördes i samarbete med polisen och utbildade hundförare. Genomsökningen skedde i skolans lokaler och gemensamma utrymmen. Enligt kommunen riktade sig insatsen inte mot enskilda elever och hundarna sökte inte på personer.

– Målet är att motverka att narkotika förekommer i skolmiljön och därigenom öka tryggheten för både elever och personal. Vi planerar att genomföra liknande sök på alla fem kommunala högstadieskolor, säger Mikael Östling Huhta, verksamhetschef för grundskolan.

Även kommunens säkerhetsstrateg och samordnare för insatsen, Maria Ingerö Alias, deltog vid sökningen på Ekilla skola.

– Eleverna var trevliga, tyckte hundarna var spännande och ställde många nyfikna frågor. Personalen – som fick information om insatsen 30 minuter innan – var dessutom oerhört professionell, säger hon.

Insatsen har planerats och genomförts i samverkan med kommunpolisen.

– Det är viktigt att poängtera att kommunen äger det brottsförebyggande arbetet, medan vi stöttar dem i processen, uppger Oliver Bexarve, kommunpolis i Sigtuna.