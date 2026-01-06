Något varmare än normalt år i kommunen

Årsmedeltemperaturen vid mätstationen Stockholm-Arlanda Flygplats låg något över det normala under 2025, enligt preliminära beräkningar.

Årsmedeltemperaturen vid Stockholm-Arlanda Flygplats, den enda SMHI-anslutna stationen som mäter medeltemperaturer i Sigtuna kommun, uppgick under 2025 till 7,3 grader. Det är 0,4 grader högre än genomsnittet för de senaste decennierna, enligt beräkningar från Newsworthy som bygger på delvis preliminär data från SMHI.

Sex av årets månader var varmare än normalt, medan tre månader låg under genomsnittet. Under året noterades 14 sommardagar med temperaturer över 25 grader samt 28 frostdagar, vilket är färre än normalt. Den högsta temperaturen uppmättes den 18 juli med 27,9 grader och den lägsta den 16 februari med minus 15,4 grader.

Nederbördsmängden låg nära det normala sett till närliggande mätstationer, medan temperaturutvecklingen i stort följer mönstret för Sverige som helhet, där 2025 var varmare än genomsnittet, enligt Newsworthy.