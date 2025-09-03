Mustafa är den nya digitala lotsenFoto: Sigtuna kommun

Mustafa blir kommunens digitala lots för seniorer

Mustafa som varit involverad i flera IT-företag i Märsta har nu anlitats som IT-lots för att hjälpa seniorer med deras digitala utmaningar.

Mustafa, som tidigare drivit IT-företag i Sigtuna kommun, har nu tagit rollen som digital lots för kommunens seniorer. Som digital lots stöttar han personer över 65 år att känna sig tryggare i den digitala världen.

Målet är bland annat att öka kunskapen om bank-ID och andra digitala tjänster, och att minska rädslan för bedrägerier. Utbildningarna startar under första veckan i september och hålls varje torsdag klockan 13–14.30 på Träffpunkten i Märsta centrum. Deltagarna får lära sig att använda smartphones, surfplattor och olika appar i vardagen.

För den som vill ha individuell hjälp finns även digital drop-in. Mustafa hjälper dock inte med reparationer av enheter.

Av Erik Karlsson

Valsta kyrka fyller 50 år

Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.

SVT spelade in i Märsta för Arvinge okänd

Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.

Märstarapparen 25 släpper ny singel

Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.

Sara Sandberg ställer ut i Sigtuna

Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.

EPA/Motorskoj samlar traktorer och publik i Odensala på lördag

Nöjesnyheter Idag lördag fylls Odensala bygdegård med A-traktorer, bilar och motorintresserade från bygden. Det är dags för EPA/Motorskoj – ett evenemang som lockar både unga förare och nyfikna åskådare till en heldag med utmaningar, utställning och kortegekörning genom Odensala, Märsta och Knivsta.

ADAAM släpper nytt med Greekazo

Nöjesnyheter På fredag släpper Märstarapparen Adaam sin nya singel "Ela Ela", ett samarbete med Greekazo. Låten är den tredje från deras gemensamma EP Nya skolans ledare, som kommer ut den 15 augusti.