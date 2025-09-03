Mustafa blir kommunens digitala lots för seniorer

Mustafa som varit involverad i flera IT-företag i Märsta har nu anlitats som IT-lots för att hjälpa seniorer med deras digitala utmaningar.

Mustafa, som tidigare drivit IT-företag i Sigtuna kommun, har nu tagit rollen som digital lots för kommunens seniorer. Som digital lots stöttar han personer över 65 år att känna sig tryggare i den digitala världen.

Målet är bland annat att öka kunskapen om bank-ID och andra digitala tjänster, och att minska rädslan för bedrägerier. Utbildningarna startar under första veckan i september och hålls varje torsdag klockan 13–14.30 på Träffpunkten i Märsta centrum. Deltagarna får lära sig att använda smartphones, surfplattor och olika appar i vardagen.

För den som vill ha individuell hjälp finns även digital drop-in. Mustafa hjälper dock inte med reparationer av enheter.