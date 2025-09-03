Mustafa blir kommunens digitala lots för seniorer

Mustafa som varit involverad i flera IT-företag i Märsta har nu anlitats som IT-lots för att hjälpa seniorer med deras digitala utmaningar.
Mustafa, som tidigare drivit IT-företag i Sigtuna kommun, har nu tagit rollen som digital lots för kommunens seniorer. Som digital lots stöttar han personer över 65 år att känna sig tryggare i den digitala världen.
Målet är bland annat att öka kunskapen om bank-ID och andra digitala tjänster, och att minska rädslan för bedrägerier. Utbildningarna startar under första veckan i september och hålls varje torsdag klockan 13–14.30 på Träffpunkten i Märsta centrum. Deltagarna får lära sig att använda smartphones, surfplattor och olika appar i vardagen.
För den som vill ha individuell hjälp finns även digital drop-in. Mustafa hjälper dock inte med reparationer av enheter.
Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.
Kulturnyheter Den 1 september tas det första spadtaget för kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Bygget markerar starten på en ny mötesplats som efter en längre tids planering nu går in i byggfasen.
Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.
Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.
Kulturnyheter Författarduon bakom den uppskattade Enshammarserien är tillbaka med en ny bok. Märstabon Emilie Wiklund är ena halvan av teamet som nu släpper Att fånga en tango – en vass och varm feelgoodroman om sorg, humor och modet att börja om.
Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.
Nöjesnyheter Idag lördag fylls Odensala bygdegård med A-traktorer, bilar och motorintresserade från bygden. Det är dags för EPA/Motorskoj – ett evenemang som lockar både unga förare och nyfikna åskådare till en heldag med utmaningar, utställning och kortegekörning genom Odensala, Märsta och Knivsta.