Musiken blev vägen framåt för Lion

Musiken blev ett sätt att hantera svåra perioder – och en väg framåt. För Lion har skrivandet och skapandet öppnat dörren till en egen karriär, trots stora utmaningar i vardagen.

För Lion började livet med en tuff start. Vid födseln uppstod syrebrist som ledde till en cp-skada som påverkar hela kroppen. I vardagen innebär det att Lion använder hjälpmedel för att ta sig fram, har spasmer i armarna och stora talsvårigheter. Kommunikation med andra sker oftast via mobilen.

Under mellanstadiet växte en känsla av utanförskap. Samtidigt brottades Lion med könsdysfori och en period av psykiskt mående som blev allt tyngre. Det var då musiken kom in i bilden.

När svensk rap började ta fart började Lion skriva egna texter. Till en början handlade det mest om att testa, men ganska snabbt blev skrivandet ett sätt att hantera tankar och känslor.

– Jag kände att det var ett väldigt bra sätt för mig att ventilera, berättar Lion.

Att spela in musik var däremot en utmaning. Talsvårigheterna gjorde att det inte gick att göra på egen hand. Efter att ha kontaktat olika artister fick Lion till slut hjälp av bland andra Belly och Kriminologen, vilket ledde till de första låtarna på Spotify.

Efter en period med sviktande motivation tog musiken ny fart sommaren 2025. Då hittade Lion en AI-baserad app som gjorde det möjligt att omvandla texter till färdiga låtar.

Med det som verktyg kunde Lion släppa flera singlar och debutalbumet ”Dit vägen tar mig” under hösten. Under vintern har fler låtar kommit, och den 3 april planeras en ny singel med ett mer positivt tema än tidigare.

Musiken har förändrat mycket. Från att ha varit ett sätt att bearbeta svåra perioder har den nu blivit något framåtblickande.

Målet är tydligt: att inspirera andra och visa att funktionsnedsättningar inte sätter gränser för kreativitet.

– Bara för att jag inte kan gå eller har ett tal som alla förstår, betyder det inte att jag är mindre kapabel, säger Lion.

Till sommaren tar Lion studenten – och siktar på att fortsätta bygga en framtid inom musiken.