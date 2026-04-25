Munkholmen och Valsta sticker ut i partiernas väljarstöd

Inför höstens kommunval i Sigtuna har Newsworthy gått igenom hur stödet för partierna varierar mellan olika delar av kommunen. Bilden är tydlig: vissa områden är starka fästen för respektive parti, medan andra i princip är svaga zoner.

Enligt en sammanställning som Newsworthy gjort finns det stora och tydliga geografiska skillnader i både valdeltagande och hur det röstas i de olika stadsdelarna i kommunen.

Moderaterna, som blev största parti i valet 2022, har sitt starkaste stöd i Munkholmen där nästan hälften av väljarna röstade på partiet. Samtidigt är skillnaderna stora inom kommunen. I Tingvalla är stödet betydligt lägre och ligger på drygt en tiondel av rösterna.

Socialdemokraterna har sitt starkaste fäste i Norra Valsta där partiet fick närmare hälften av rösterna i senaste valet. I Norra Sigtuna är bilden den motsatta, där stödet är betydligt svagare.

Sverigedemokraterna har sitt starkaste resultat i området Lunda-Skepptuna-Vidbo, där partiet är största aktör i ett valdistrikt. I Munkholmen är stödet lägre.

För Centerpartiet ligger de bästa resultaten i Norra Rosersberg-Skånela, medan partiet har sitt svagaste stöd i Västra Steninge.

Vänsterpartiet har sin starkaste ställning i Tingvalla, medan stödet i S:t Per-området är betydligt lägre. Kristdemokraterna når sitt högsta resultat i Odensala, Liberalerna i Norra Sigtuna, Miljöpartiet i Brännbo-Klockbacken och Samling för Sigtuna i Sjudargården-S:t Per.

Partiet Nyans fick ett begränsat stöd i kommunen som helhet, men hade sitt starkaste resultat i Södra Valsta.