MTR: Vi lämnar över med ökad punktlighet

MTR avslutar sin åttaåriga drift av Stockholms pendeltåg den 3 mars, en period präglad av ökad punktlighet, turtäthet och säkerhet. Genom förbättringar och effektiviseringar har MTR, under ledning av Caroline Åstrand, vänt en negativ trend till en positiv utveckling sedan de tog över 2016. Från att ha haft en punktlighet under 92% har de, parallellt med öppnandet av Citybanan och en 20% ökning i trafikutbudet mellan 2017 och 2018, lyckats uppnå rekordhög punktlighet på 96% under 2020. Resenärernas nöjdhet har också ökat markant under denna tid. På måndag är det SJ som kör pendelåget. Detta som en konsekvens av att Region Stockholm inte förlängt avtalet med MTR på grund av över ett års turbulens med lokförarbrist och protester vilket ledde till sämre punktlighet.