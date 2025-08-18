Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Motorcykelolycka i Skånela – två personer till sjukhus

Två motorcyklar kolliderade på Almungevägen öster om Märsta vid lunchtid på söndagen. Olyckan inträffade på väg 858 i höjd med Skånela, och larmet inkom strax efter halv tolv.

Polis, räddningstjänst och ambulans kallades till platsen. Två män i 70-årsåldern fördes till sjukhus med lindriga skador för kontroll. En anmälan om att inte ha hållit tillräckligt avstånd till framförvarande fordon har upprättats, enligt uppgifter till unt.se.

Av redaktion@marsta.nu
redaktion@marsta.nu
