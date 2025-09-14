Motorbåt stals i Sigtuna – motorn sågades loss

En man i Sigtuna blev under lördagen bestulen på sin motorbåt. När båten senare återfanns var motorn bortsågad och flera kablar kapade, rapporterar unt.se.
En motorbåt stals i Sigtuna under lördagen, uppger unt.se. Ägaren, en man, upptäckte senare att båten visserligen hade återfunnits men att motorn var borta. Den hade sågats loss från båten och flera kablar hade kapats i samband med stölden. Händelsen inträffade någon gång under lördagen, men det är oklart exakt när båten försvann. Polisen har upprättat en anmälan om stöld, men i nuläget finns ingen misstänkt och ingen har gripits.
