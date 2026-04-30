Moses Andersson uttagen till U19-landslaget

Moses Andersson från Rosersberg Arlanda IBK är uttagen till Sveriges U19-landslag.

Andersson finns med i en trupp på 34 spelare som samlas på Bosön 14–17 maj. Det är en del av uppladdningen inför U19-VM i Riga 2027. Under lägret ligger fokus bland annat på omställningsspel och fys inför sommaren, där spelarna också förväntas jobba vidare med sin träning på hemmaplan.