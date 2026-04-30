Moses Andersson Foto: RA19

Moses Andersson uttagen till U19-landslaget

Moses Andersson från Rosersberg Arlanda IBK är uttagen till Sveriges U19-landslag.

Andersson finns med i en trupp på 34 spelare som samlas på Bosön 14–17 maj. Det är en del av uppladdningen inför U19-VM i Riga 2027. Under lägret ligger fokus bland annat på omställningsspel och fys inför sommaren, där spelarna också förväntas jobba vidare med sin träning på hemmaplan.

Av Erik Karlsson

Brons för SMGK på Rikstvåan

notiser Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs Svart2-trupp tog hem en bronsmedalj i Rikstvåan, öppen klass, vid en tävling i Gävle. I klassen deltog totalt 12 lag.

Så blir nya handbollsarenan

Handboll Planerna på en ny arena vid Vikingafältet tar ett steg framåt. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav klartecken till ärendet den 31 mars.

Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey

Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.