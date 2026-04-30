Moses Andersson uttagen till U19-landslaget

Moses Andersson från Rosersberg Arlanda IBK är uttagen till Sveriges U19-landslag.
Andersson finns med i en trupp på 34 spelare som samlas på Bosön 14–17 maj. Det är en del av uppladdningen inför U19-VM i Riga 2027. Under lägret ligger fokus bland annat på omställningsspel och fys inför sommaren, där spelarna också förväntas jobba vidare med sin träning på hemmaplan.
Handboll Skånela IF drar igång ett nytt projekt där idrotten flyttas ut i bostadsområden i Sigtuna kommun. Satsningen, Skånela Drive In, pågår mellan 2026 och 2028 och finansieras av Allmänna arvsfonden.
Innebandy Föreningen bildades 2019 när Rosersbergs IK:s innebandysektion gick ihop med Arlanda IBK. Sedan dess har flera spelare tagit steget vidare till SSL, samtidigt som verksamheten på hemmaplan växt.
Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.