Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

En gripen efter misstänkt mordförsök i Märsta

Polisen grep en person efter ett misstänkt mordförsök i ett bostadsområde i Märsta.

Polisen har under natten gripit en person misstänkt för mordförsök i Märsta. En person anträffades allvarligt skadad och fördes med ambulans till sjukhus. Händelsen inträffade strax före klockan 1. Den misstänkta brottsplatsen har spärrats av och en teknisk undersökning genomförs under lördagen Händelsen utreds som försök till mord, alternativt dråp, enligt polisen.

Uppdaterad kl. 9.55

Av Erik Karlsson

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Hotfull man missade flyg

Blåljus En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.