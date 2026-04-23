Mordbrand utreds efter brand under natten

En rishög började brinna i ett skogsområde i på Tingvallavägen under natten till torsdag.

Branden inträffade i närheten av bostäder och räddningstjänst kallades till platsen för att släcka elden. Under insatsen hördes en smäll från branden, enligt UNT. Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand. Anledningen är bland annat att det var torrt i marken och att det fanns risk att elden kunde sprida sig till bostadsområdet intill. Branden kunde begränsas och det finns inga uppgifter om personskador.