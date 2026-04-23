Mordbrand utreds efter brand under natten

En rishög började brinna i ett skogsområde i på Tingvallavägen under natten till torsdag.
Branden inträffade i närheten av bostäder och räddningstjänst kallades till platsen för att släcka elden. Under insatsen hördes en smäll från branden, enligt UNT. Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand. Anledningen är bland annat att det var torrt i marken och att det fanns risk att elden kunde sprida sig till bostadsområdet intill. Branden kunde begränsas och det finns inga uppgifter om personskador.
Politik Inför höstens kommunval i Sigtuna har Newsworthy gått igenom hur stödet för partierna varierar mellan olika delar av kommunen. Bilden är tydlig: vissa områden är starka fästen för respektive parti, medan andra i princip är svaga zoner.
Notiser Under 2025 rapporterades sju fall av den fästingburna sjukdomen i Sigtuna kommun, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som Newsworthy sammanställt. Det är fem fler än året innan och den högsta siffran som noterats i kommunen.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna vill att kommunen ska bli ett eget lokalpolisområde. I en motion till kommunfullmäktige lyfter partiet behovet av ökad polisiär närvaro och ett närmare samarbete mellan polis och kommun.
Nyheter Det blev en rejäl upprensning i Rosersbergs industriområde under söndagen. Ett 25-tal spelare från Sigtuna Märsta United, tillsammans med föräldrar, gick igenom delar av området och plockade skräp längs vägar och diken.