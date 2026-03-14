Moderaternas bostadspolitik är inte ansvarsfull

Att kalla Moderaternas bostadspolitik för ansvarsfull och rättvis ligger långt ifrån sanningen.

De håller i stället på att köra Sigtunahem i botten. Man valde att bygga Stationshusen utan investeringsstöd, vilket har lett till att hyreslägenheterna där blivit onödigt dyra. Moderaterna slösar med bostadsbolagets pengar genom att bygga prestigeprojekt som detta, i stället för att faktiskt fokusera på kommuninvånarnas behov: att ha någonstans att bo.

Varför gör då Moderaterna så här? Jo, deras mardröm är att bygga fler hyresrätter som människor faktiskt har råd att bo i. Därför arbetar man nu systematiskt för att sälja ut den gemensamma allmännyttan och bygga dyra hyresrätter som färre har råd med. Man verkar leva i övertygelsen om att hyresrätter i sig innebär problem. Detta framgår tydligt i Moderaternas insändare när de skriver: ”När vi bildar familj bor vi inte sällan i en bostadsrättslägenhet, villa eller radhus.” Moderaterna verkar inte vara medvetna om att det finns många familjer i vår kommun som vill bo i hyresrätter.

Vi går inte till val på skattehöjningar eller vinstförbud för Sigtunahem. Det kommunala bostadsbolaget ska givetvis bedrivas på affärsmässiga grunder. Det vi motsätter oss är att det kommunala bostadsbolaget används som en kassako. Man tar pengar från Sigtunahem och för över dem till kommunen. Moderaterna påstår att vi vill att kommunens skattebetalare ska stå för Sigtunahems hyresgästers kostnader. Det är naturligtvis inte sant.

Det som däremot är sant är att Moderaterna anser att Sigtunahems hyresgäster ska vara med och finansiera kommunens utgifter. Sigtunahems utdelning, som vi är emot, sju miljoner kronor per år går nämligen direkt tillbaka till kommunen. Det finns alltså en risk för att din hyra går till att betala kommunens höga konsultkostnader.

Vi socialdemokrater vill att Sigtunahem ska användas till det som var tanken från början, att bygga och förvalta bra hyresrätter som människor i vår kommun har råd att bo i.

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd
  • Ronnie Lundin (S), ledamot i Sigtunahems styrelse
Av redaktion@marsta.nu
