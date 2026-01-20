Moderaterna väljer konsultkaos framför ordning och reda

Under måndagens kommunstyrelsemöte valde det moderatledda styret (M, SD, KD och SfS) att rösta nej till våra tre förslag för att få ordning på konsultslöseriet.

Kommunledningen verkar med andra ord vara nöjd med den nuvarande situationen.

Våra förslag var: att säga upp avtalet med konsultmäklaren IT Consulting Network Nordic AB (ITC), att särredovisa konsultkostnaderna i kommunens ekonomiska rapporter samt att införa en strategi för hur konsulter ska användas i framtiden. Avslagen är lika med att acceptera ett fortsatt konsultkaos.

Under de nio första månaderna av 2025 hade över 62 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar gått till konsulter, samtidigt som man sänkte temperaturen i kommunens lokaler på grund av att en förvaltning gått långt över sin budget. Ett resultat av att konsulter har överfakturerat kommunen höga belopp utan kontroll, ersatt kommunens anställda och dolt insynen i urvalsprocesser. Något som uppdagades av Uppdrag granskning i november förra året.

Trots detta säger man nej till att säga upp avtalet med ITC med motiveringen att man har fortsatt förtroende för konsultmäklaren. Men vad mer ska krävas för att den moderatledda kommunledningen och kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) ska se förtroendet som förbrukat?

Vi föreslog även att man ska särredovisa kostnaderna för konsulter i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisningar. Något som hade ökat transparensen och gett förtroendevalda bättre kontroll och insyn över hur skattepengarna används för att förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden. Idag döljs konsultkostnaderna i investeringskostnader och driftskostnader. Det är därför helt obegripligt att den moderatledda kommunledningen inte vill gå vidare med ett förslag som skulle stärka både insynen och öka möjligheterna till kostnadskontroll.

Vårt tredje förslag var att införa en politiskt beslutad strategi för konsultanvändning. Den skulle bland annat inbegripa bakgrundskontroller för att undvika att konsulter i framtiden hamnar i en jävsituation som beställare och utförare. Den skulle också sätta tydliga ramar för när konsulter ska och inte ska användas. Det hade säkerställt att kommuninvånarnas skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Att bli av med oseriösa aktörer som missbrukat sitt förtroende och återta kontrollen över skattebetalarnas pengar borde vara högsta prioritet för den moderatledda kommunledningen. Men genom att rösta nej till våra förslag som syftar till att skapa insyn och kostnadskontroll blir det tydligt att man väljer konsultkaos före ordning och reda. Kommuninvånarna förtjänar bättre.