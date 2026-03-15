Marta Aguirre och Leo AhmedFoto: Vänsterpartiet

Moderaterna har bidragit till bostadsproblem

Inför valet försöker Moderaterna i Sigtuna måla upp en bild av att oppositionens bostadspolitik skulle vara både dyr och orättvis. Den bilden är djupt missvisande. I själva verket är det dagens moderata politik som har bidragit till de problem många invånare upplever på bostadsmarknaden.

Bostaden är inte vilken marknadsvara som helst, den är en grundläggande trygghet i människors liv. I dag är det många i vår kommun som har svårt att hitta en bostad de har råd med. Unga kommer inte in på bostadsmarknaden, familjer trängs i för små lägenheter och ensamstående med barn samt äldre har svårt att hitta ett tryggt och prisvärt boende. Samtidigt står det tomma, alldeles för dyra lägenheter i kommunen.
Vi i Vänsterpartiet kräver att politiken måste ta ansvar för att människor faktiskt ska kunna bo, inte bara för att bostäder ska byggas.

”Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp.” Det här är ett direkt citat från Allmännyttans egen beskrivning av sitt uppdrag. Sigtunahem, under moderat styrning, har vandrat långt från detta mål. I dag bygger man i stället dyra bostadsrätter som i många fall står tomma eftersom få har råd att köpa dem.

Vänsterpartiet arbetar för att Sigtunahem inte ska drivas för att maximera vinster. Det handlar om en enkel princip, att pengar som hyresgäster betalar i hyra ska i första hand gå tillbaka till bostäderna genom underhåll, renoveringar och byggandet av nya hyresrätter. Kommunala bostadsbolag finns till för invånarna, inte för att fungera som en kassako i kommunens budget.

Moderaterna beskriver också ambitionen att bygga fler prisvärda bostäder som något orealistiskt. Men verkligheten visar tvärtom att bostadsbristen och de höga boendekostnaderna är ett stort problem i vår kommun. Att bygga bostäder som människor faktiskt har råd att bo i är en nödvändig del av lösningen. Det verkligt orealistiska är att fortsätta bygga bostäder som många inte har råd att efterfråga.

Vänsterpartiet värnar om hyresrätten. Sigtunahem är i dag ett av få kommunala bostadsbolag i Sverige som inte bygger några nya hyresrätter. När det dessutom fattas politiska beslut om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet tillgängliga hyresbostäder permanent. För unga och andra utan stora sparpengar är hyresrätten ofta den enda möjliga vägen till ett eget hem.

Moderaterna talar gärna om rättvisa. Men rättvisa handlar inte om att lämna människor åt en bostadsmarknad där allt fler stängs ute. Rättvisa handlar om att alla ska kunna hitta ett hem de har råd med, oavsett inkomst eller livssituation. Efter år av moderat bostadspolitik ser vi resultatet i dyrare bostäder och färre hyresrätter. Sigtuna behöver en ny bostadspolitik där människors rätt till ett hem går före marknadens vinster.

  • Marta Aguirre, Gruppledare Vänsterpartiet
  • Leo Ahmed, styrelseledamot Sigtunahem
Av redaktion@marsta.nu
