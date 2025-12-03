Moderaterna fastställer riksdagslistan för Stockholms län

Moderaterna i Stockholms län har fastställt sin riksdagslista inför valet 2026.

Listan består av totalt 52 kandidater och toppas av statsminister Ulf Kristersson. På de efterföljande platserna återfinns kulturminister Parisa Liljestrand, finansmarknadsminister Niklas Wykman och partisekreterare Karin Enström. Ingen kandidat från Sigtuna kommun är med på den lista som partiet offentlig gjort i skrivande stund (15 kandidater)

Arbetet med att ta fram kandidater har pågått sedan i somras genom försöksnomineringar och intervjuer som nomineringskommittéerna genomfört. Förslagen för både riksdagslistan och de sex regionvalkretsarna fastställdes vid nomineringsstämman den 3 december.

Parisa Liljestrand var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna och tillträdde som kulturminister efter valet 2022.

– Jag är oerhört glad och hedrad över förtroendet att få vara toppkandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholms län i valet 2026. Jag ser fram emot valrörelsen och att få bidra till moderata valframgångar på nationell, regional och kommunal nivå, säger Parisa Liljestrand.