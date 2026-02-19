Mister York till Rosersberg

Hamburgerkedjan Mister York etablerar sig i Rosersberg vid trafikplatsen.
Mister York öppnar i en fristående byggnad vid E4:an, på adressen Norrsundavägen 210, i tidigare lokaler för Burger King.
Lokalen omfattar cirka 520 kvadratmeter och byggs om helt inför öppningen, som planeras efter sommaren. Restaurangen får omkring 150 sittplatser, både inomhus och utomhus, samt drive thru och möjlighet till hemleverans.
Inför etableringen räknar kedjan med att anställa cirka 50 medarbetare. Enligt bolaget är läget strategiskt med närhet till E4:an och Stockholm Arlanda Airport, där omkring 80 000 fordon passerar dagligen.
Partner Att flytta mellan Märsta och Stockholm är ett vanligt steg, oavsett om man söker stadens puls eller ett lugnare boende. Ofta handlar det om en lägenhetsflytt, och då är det flera praktiska detaljer som påverkar hur smidigt allt går – särskilt i flerfamiljshus.
Partner På Arlanda kan ett skift börja före gryningen, sluta sent, eller vara förlagt på natten. Dessutom kan tempot växla snabbt beroende på trafiksituationen, och då är det lätt att tappa både energi och skärpa innan passet är över.
Partner Att bli personlig tränare i Sverige innebär mer än bara ett träningsintresse, det kräver rätt certifiering för att du ska kunna arbeta professionellt och bli anställningsbar på gym eller anlitad som egenföretagare. Utbildningskraven varierar kraftigt beroende på licens, arbetsgivare och om du vill jobba i Sverige eller utomlands.
Partner Glasväggar för inomhusbruk är en lösning som delar av rum samtidigt som ljusflödet behålls genom bostaden. Du skapar en tydlig rumsindelning med hög ljudisolering utan att stänga in ytorna, vilket gör dem perfekta för hemmakontor eller sovalkover.
Näringsliv Från och med 1 februari 2026 är DSV och Schenker formellt integrerade i Sverige. Sammanslagningen följer på fusionen den 30 april 2025 och innebär att DSV nu kan erbjuda ett heltäckande transport- och logistiknätverk på den svenska marknaden.
Näringsliv Elin Ingves Pyk från Rosersberg är nominerad till Årets VD 2025 i kategorin små företag. Hon är vd för Sevan och Sevan Hummus Factory, som har verksamhet i Rosersberg, och är en av tre finalister till utmärkelsen.
Näringsliv Behovet av personal är fortsatt stort på Stockholm Arlanda Airport. Inför sommaren 2026 finns över 600 lediga tjänster att söka på landets största flygplatser, varav drygt 300 på Arlanda genom Swedavia. Därutöver rekryterar även många av de företag som är verksamma på flygplatsen.
Näringsliv Comfort Hotel Arlanda har återigen utsetts till Comfort Hotel of the Year under Strawberrys årliga Vinterkonferens, som hölls den 10–11 januari. Utmärkelsen delades ut inför tusentals medarbetare från hela Norden och är den tredje gången hotellet tar emot priset.
Näringsliv Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget har minskat kraftigt, vilket även märks på Arlanda, enligt en rapport från Transportstyrelsen. Jämfört med åren före 2019 har antalet passagerare nästan halverats.
Partner Att hålla koll på sina dagliga utgifter är viktigt för att upprätthålla en stabil ekonomi. Genom att införa enkla sparstrategier kan du frigöra resurser för framtida behov. Dessa strategier är särskilt viktiga i dagens ekonomiska klimat.