Mister York till Rosersberg

Hamburgerkedjan Mister York etablerar sig i Rosersberg vid trafikplatsen.

Mister York öppnar i en fristående byggnad vid E4:an, på adressen Norrsundavägen 210, i tidigare lokaler för Burger King.

Lokalen omfattar cirka 520 kvadratmeter och byggs om helt inför öppningen, som planeras efter sommaren. Restaurangen får omkring 150 sittplatser, både inomhus och utomhus, samt drive thru och möjlighet till hemleverans.

Inför etableringen räknar kedjan med att anställa cirka 50 medarbetare. Enligt bolaget är läget strategiskt med närhet till E4:an och Stockholm Arlanda Airport, där omkring 80 000 fordon passerar dagligen.