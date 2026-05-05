Misstänkte mannen nekar till brott

Rättegången om ett elva år gammalt dödsfall i Sigtuna har inletts. Den åtalade mannen nekar till brott, rapporterar Dagens Nyheter.

Under måndagen startade rättegången i Attunda tingsrätt mot en man som misstänks ha dödat sin tidigare fru genom att dränka henne i en vak i Sigtunafjärden 2015. Mannen förnekar brott och uppger att han lämnade platsen medan kvinnan fortfarande var vid liv, rapporterar Dagens Nyheter. Enligt åtalet ska kvinnan ha utsatts för våld innan hon hamnade i vattnet.

Utredningen lades först ner kort efter händelsen då bevisningen inte ansågs tillräcklig. Fallet togs upp igen 2024 efter nya uppgifter från en anhörig. Åklagaren menar att ny teknisk bevisning har gjort det möjligt att väcka åtal. Rättegången väntas pågå under flera dagar.