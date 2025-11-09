Foto: Pressbild

Misstänkta för lördagens våldsdåd har anhållits

Två män anhölls under lördagen misstänkta för separata våldsdåd i Märsta.

I det ena fallet larmades polis och ambulans under natten till en adress där en person anträffades allvarligt skadad. En man greps misstänkt för försök till mord, alternativt dråp. Den misstänkta brottsplatsen spärrades av för teknisk undersökning, och mannen anhölls senare av åklagare.

I den andra händelsen greps en man misstänkt för att ha misshandlat en kvinna som fördes till sjukhus med ambulans. Brottet rubricerades som grov misshandel, och även denne man anhölls efter beslut av åklagare. Enligt polisen var den misstänkte och kvinnan bekanta med varandra.

Av Erik Karlsson

Fortsatt klar majoritet kvinnor som vabbar

Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Hotfull man missade flyg

Blåljus En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.