Misstänkta för lördagens våldsdåd har anhållits

Två män anhölls under lördagen misstänkta för separata våldsdåd i Märsta.

I det ena fallet larmades polis och ambulans under natten till en adress där en person anträffades allvarligt skadad. En man greps misstänkt för försök till mord, alternativt dråp. Den misstänkta brottsplatsen spärrades av för teknisk undersökning, och mannen anhölls senare av åklagare.

I den andra händelsen greps en man misstänkt för att ha misshandlat en kvinna som fördes till sjukhus med ambulans. Brottet rubricerades som grov misshandel, och även denne man anhölls efter beslut av åklagare. Enligt polisen var den misstänkte och kvinnan bekanta med varandra.