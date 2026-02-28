Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Misstänkt rattfylleri vid Arlanda

En man i 35-årsåldern greps misstänkt för rattfylleri i närheten av Arlanda under lördagsmorgonen.

Mannen stoppades av polis strax före klockan 08.00. Vid en kontroll blåste han positivt i sållningsinstrumentet och togs med för vidare provtagning. Ärendet utreds som rattfylleri, rapporterar UNT.se

Av redaktion@marsta.nu
