Misstänkt plundring vid vikingatida område i Sigtuna

En misstänkt plundring har upptäckts vid ett vikingatida område nära Fornsigtuna. En anmälan är på väg till länsstyrelsen i Stockholm. Fyndet är det tredje kända fallet på kort tid i Mälardalen.

Museipersonal i Sigtuna har hittat gropar vid ett vikingatida område, vilket har väckt misstankar om plundring, rapporterar SVT. En anmälan till länsstyrelsen i Stockholm är på gång. Händelsen liknar två tidigare fall i Mälardalen.

I maj upptäcktes ett stort antal gropar vid Anundshög i Västerås. Först trodde man att det var runt 50 gropar, men senare visade det sig vara cirka 80. Två skeppssättningar grävdes sönder och polisen utreder det som ett brott mot fornminnen. Några månader senare hittades ungefär 40 gropar vid Uppsala Kungshögar, även där med spår av illegal metalldetektering.

Museipersonal tycker att de tre platserna liknar varandra, både hur groparna ser ut och var de ligger. Det finns oro för att samma personer kan ha gjort flera plundringar och att fler vikingatida platser i Mälardalen kan ha utsatts utan att det upptäckts. Mönstret tyder på att plundringarna kan vara planerade och riktade mot viktiga historiska platser.