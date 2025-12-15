Misstänkt plundring vid vikingatida område i Sigtuna
En misstänkt plundring har upptäckts vid ett vikingatida område nära Fornsigtuna. En anmälan är på väg till länsstyrelsen i Stockholm. Fyndet är det tredje kända fallet på kort tid i Mälardalen.
Museipersonal i Sigtuna har hittat gropar vid ett vikingatida område, vilket har väckt misstankar om plundring, rapporterar SVT. En anmälan till länsstyrelsen i Stockholm är på gång. Händelsen liknar två tidigare fall i Mälardalen.
I maj upptäcktes ett stort antal gropar vid Anundshög i Västerås. Först trodde man att det var runt 50 gropar, men senare visade det sig vara cirka 80. Två skeppssättningar grävdes sönder och polisen utreder det som ett brott mot fornminnen. Några månader senare hittades ungefär 40 gropar vid Uppsala Kungshögar, även där med spår av illegal metalldetektering.
Museipersonal tycker att de tre platserna liknar varandra, både hur groparna ser ut och var de ligger. Det finns oro för att samma personer kan ha gjort flera plundringar och att fler vikingatida platser i Mälardalen kan ha utsatts utan att det upptäckts. Mönstret tyder på att plundringarna kan vara planerade och riktade mot viktiga historiska platser.
Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.
Notiser På lördag arrangeras ett rullande luciatåg där kommunens arbetsmaskiner smyckas med ljus och juldekorationer. Färden går genom Rosersberg, Märsta, Valsta och Sigtuna under eftermiddagen och kvällen.
Nyheter Flera kommuner i Stockholms län arbetar aktivt med att kontrollera försäljningen av nikotinprodukter till minderåriga. Men enligt Folkhälsomyndighetens senaste tillsynsrapport genomförde 17 av länets 26 kommuner inte ett enda kontrollköp under 2023. Sigtuna är en av dem.
Nyheter En kvinna i Sigtuna fick vänta i över fyra år på ett slutligt beslut om personlig assistans, trots upprepade domstolsbeslut till hennes fördel. Justitieombudsmannen riktar nu skarp kritik mot kommunens hantering, rapporterar SVT.