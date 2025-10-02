Misstänkt människorov i Sigtuna – förundersökning inledd

Polisen larmades vid 15-tiden på onsdagen till en busshållplats i Sigtuna efter uppgifter om ett misstänkt människorov: - Jag kan bekräfta att det pågår en förundersökning om människorov, uppger kammaråklagare Anton Frykstrand.

Det var vid 15-tiden som en person under spektakulära former ”kidnappades”. Vittnen ska ha sett hur en person tvingades in i en bil av två maskerade personer. Kort därefter kunde den bortförda personen lokaliseras. Händelsen utreds nu som människorov.

– Jag kan bekräfta att det pågår en förundersökning om människorov. Eftersom vi befinner oss väldigt tidigt i utredningen och utredningsläget är känsligt kommer jag inte kommentera ärendet mer än så, skriver kammaråklagare Anton Frykstrand i ett mejl till märsta.nu.