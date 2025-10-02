Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Misstänkt människorov i Sigtuna – förundersökning inledd

Polisen larmades vid 15-tiden på onsdagen till en busshållplats i Sigtuna efter uppgifter om ett misstänkt människorov: - Jag kan bekräfta att det pågår en förundersökning om människorov, uppger kammaråklagare Anton Frykstrand.

Det var vid 15-tiden som en person under spektakulära former ”kidnappades”. Vittnen ska ha sett hur en person tvingades in i en bil av två maskerade personer. Kort därefter kunde den bortförda personen lokaliseras. Händelsen utreds nu som människorov.
– Jag kan bekräfta att det pågår en förundersökning om människorov. Eftersom vi befinner oss väldigt tidigt i utredningen och utredningsläget är känsligt kommer jag inte kommentera ärendet mer än så, skriver kammaråklagare Anton Frykstrand i ett mejl till märsta.nu.

Av Erik Karlsson

Billigare SL-resor för studenter i Sigtuna kommun

Politik Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.

Märsta station rustas upp – del av nationell plan

Politik Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.

Majoriteten av resenärer anser att det är fel att åka utan biljett

Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.