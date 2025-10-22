Misstänkt kvicksilverläckage på Arlanda

Räddningstjänsten ryckte på onsdagskvällen ut till Arlanda efter larm om ett misstänkt kvicksilverläckage från ett fraktflygplan.

Enligt räddningstjänsten har flera enheter kallats till platsen och området är avspärrat i väntan på kemdykare.

– Det är fryst läge. Vi inväntar ytterligare resurser, bland annat kemdykare, som ska gå in för att få en indikation på vad det rör sig om för utsläpp, säger Alexander Westerberg vid räddningstjänsten till Aftonbladet.

Enligt Aftonbladets rapportering har flygplanet inte varit i luften. Händelsen utreds vidare.

