Foto: Jamshid Jamshidi/arkivbild

Misstänkt inbrott var kvinna som letade efter kanin

Under måndagskvällen larmas polisen till ett radhusområde i Märsta efter misstanke om ett inbrottsförsök.

Flera patruller och en polishelikopter deltog i insatsen.

När polisen anländer till platsen visar det sig att den misstänkta personen med ficklampa inte försöker ta sig in i bostaden. I stället är det en kvinna som letar efter sin försvunna kanin i buskarna, rapporterar TV4.

Insatsen avbryts efter att situationen har klargjorts.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Kommunens befolkning ökade under andra kvartalet

Nyheter Sigtuna kommun fortsätter att växa. Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade folkmängden med 207 personer under det andra kvartalet 2025. Vid halvårsskiftet bodde 52 926 personer i kommunen.

Färre hundar i kommunen – schäfer fortsatt vanligast

Nyheter Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.

Bedrägeriförsök i Märsta

Blåljus En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.

Nya gränskontroller på Arlanda från oktober

Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.

Rekordmånga rotavdrag i sommar

Nyheter Renoveringsintresset i Sigtuna har nått rekordnivåer efter att riksdagen i maj tillfälligt höjde rotavdraget från 30 till 50 procent av arbetskostnaden.

Ny socialchef på plats i Sigtuna kommun

Nyheter För en vecka sedan tillträdde Åsa Wallén som ny socialchef i Sigtuna kommun. Hon kommer närmast från Danderyds kommun där hon arbetat inom socialtjänsten i över tre decennier.

Biljakt tog stopp i Sigtuna

Blåljus Polisen jagade en bil genom Märsta och ut till villaområde i Sigtuna: - Det står poliser med dragna vapen, säger ett vittne till märsta.nu

