Misstänkt inbrott var kvinna som letade efter kanin

Under måndagskvällen larmas polisen till ett radhusområde i Märsta efter misstanke om ett inbrottsförsök.

Flera patruller och en polishelikopter deltog i insatsen.

När polisen anländer till platsen visar det sig att den misstänkta personen med ficklampa inte försöker ta sig in i bostaden. I stället är det en kvinna som letar efter sin försvunna kanin i buskarna, rapporterar TV4.

Insatsen avbryts efter att situationen har klargjorts.