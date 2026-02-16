Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.
Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord i Sigtuna kommun. Mannen är misstänkt för att ha dödat en kvinna som hittades avliden i Sigtunafjärden i januari 2015.
Mannen har tidigare varit häktad i ärendet men greps på nytt efter att förundersökningen återupptagits. Enligt åklagaren har nya utredningsåtgärder legat till grund för häktningen. – Vilka åtgärder det rör sig om går jag inte in på i nuläget, säger senior åklagare Vida Paridad, som leder förundersökningen.
Tingsrätten har samtidigt gett åklagaren förlängd tid att väcka åtal till mars. Mannen hålls kvar med fortsatta restriktioner.
Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.
Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)
Notiser Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.
Notiser Organisationen Mamma United, som är verksam i bland annat Sigtuna kommun, beviljas 554 750 kronor i statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Bidraget avser verksamhetsstöd för åren 2026 och 2027.