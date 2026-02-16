Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.

Mannen har tidigare varit häktad i ärendet men greps på nytt efter att förundersökningen återupptagits. Enligt åklagaren har nya utredningsåtgärder legat till grund för häktningen.

– Vilka åtgärder det rör sig om går jag inte in på i nuläget, säger senior åklagare Vida Paridad, som leder förundersökningen.

Tingsrätten har samtidigt gett åklagaren förlängd tid att väcka åtal till mars. Mannen hålls kvar med fortsatta restriktioner.