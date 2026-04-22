Misstänkt handgranat i trädgård – visade sig vara leksak

Polisen larmades vid 10-tiden på tisdagen efter att en person hittat ett föremål som liknade en handgranat i sin trädgård norr om Märsta.

Efter att ha tagit del av bilder kunde polisen snabbt avgöra att det inte rörde sig om något skarpt föremål. I stället handlade det om en leksaksgranat. Enligt UNT.se finns det ingen misstanke om brott eller någon hotbild kopplad till händelsen.

Av redaktion@marsta.nu
Mord i Sigtunafjärden

51-årig man åtalas för mordet

Nyheter Åklagare har i dag väckt åtal mot en 51-årig man för mord på en kvinna som hittades död i en vak i Sigtunafjärden i januari 2015 i Sigtuna.