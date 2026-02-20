Migrationsverket har återvändarcenter i Arlandastad (ej på bilden)Foto: Arkivbild/Daniel Iskander

Misstänkt grov våldtäkt mot barn utreds på återvändarcenter

Polisen utreder ett grovt sexualbrott mot barn på ett återvändandecenter i Märsta.

Händelsen inträffade i förra veckan och rubriceras som grov våldtäkt mot barn. Det finns i nuläget ingen misstänkt, rapporterar SVT Stockholm.

Familjen till barnet mår mycket dåligt efter händelsen. Boendet har tidigare kritiserats av både frivilligorganisationer och kommuner som olämpligt för barnfamiljer, med rapporter om våld och konflikter samt personer som närmat sig barn på platsen. Migrationsverket har också varnat för att barnfamiljer blandas med personer med våldshistorik, missbruk eller psykisk ohälsa. Efter incidenten har Rädda Barnen orosanmält alla barn på boendet, enligt SVT Stockholm.

Åklagaren vill inte kommentera ärendet närmare med hänvisning till utredningen, och ingen är frihetsberövad.

Av Erik Karlsson
