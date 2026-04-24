Misstänkt för bombdåd greps på Arlanda

En man greps på Arlanda i december – nu åtalas han för att ha legat bakom två sprängningar i södra Stockholm.

Enligt åklagare rör det sig om samma person som misstänks ha anstiftat dåden i Tumba och Skärholmen i april 2025. Mannen häktades i sin utevaro och greps när han anlände till Arlanda den 3 december.

Totalt åtalas sex personer i ärendet. Förutom anstiftan handlar misstankarna bland annat om försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse.

Sprängningen i Tumba den 27 april beskrivs som särskilt allvarlig. En handgranat kastades in i en bostad där en familj befann sig. Explosionen ledde till en brand och mycket svåra skador. Enligt utredningen var målet fel adress och kopplas till en narkotikakonflikt.

Även en sprängning i Skärholmen den 5 april kopplas till samma anstiftare. Där detonerade en handgranat vid en bostad där flera personer, inklusive barn, befann sig.

Utredningen bygger bland annat på chattmaterial från krypterade appar, teknisk bevisning och förhör. Åklagarna menar att dåden styrts på distans från utlandet.

De båda åtalen kommer att hanteras i en gemensam rättegång.