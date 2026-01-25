Misstänkt farligt föremål upptäckt i källare

Polisen spärrade av ett område i Sätuna med anledning av ett misstänkt farligt föremål. En förundersökning om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse har inletts.
Under söndagen, strax före klockan 15, upptäcktes ett misstänkt farligt föremål i en källare i Sätunaområdet. Polis ryckte ut till platsen och spärrade av källaren. Bombtekniker kallades in för att säkert bärga föremålet och bedöma dess farlighet.
Ingen behövde lämna fastigheten och ingen allmän fara förekom under insatsen. Området hölls avspärrat tills föremålet kunde tas om hand.
Polisen har inlett en förundersökning om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.
Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).
Politik Kristdemokraterna i Sigtuna har presenterat sin valsedel inför det kommande valet. Partiet uppger att valsedeln nu är fastställd och har i samband med detta skickat in pressmaterial till lokala medier.
Notiser Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.
Politik Sigtuna kommun planerar att köpa fastigheten på Stationsgatan 4 i Märsta, där bland annat Campino Pizzeria & Salladsbar och Fritidsbanken i dag har sina verksamheter. Byggnaden har tidigare rymt verksamheter som Golden Memories och Kung Carl.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.