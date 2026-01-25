Misstänkt farligt föremål upptäckt i källare

Polisen spärrade av ett område i Sätuna med anledning av ett misstänkt farligt föremål. En förundersökning om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse har inletts.

Under söndagen, strax före klockan 15, upptäcktes ett misstänkt farligt föremål i en källare i Sätunaområdet. Polis ryckte ut till platsen och spärrade av källaren. Bombtekniker kallades in för att säkert bärga föremålet och bedöma dess farlighet.

Ingen behövde lämna fastigheten och ingen allmän fara förekom under insatsen. Området hölls avspärrat tills föremålet kunde tas om hand.

Polisen har inlett en förundersökning om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.